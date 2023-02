6 Febbraio 2023

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori inerenti al bando Illumina: contributi per l’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti di illuminazione pubblica. Comune di Borgocarbonara (MN). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano. Importo: 432.144 € Scadenza: 27/2/2023 Bando (link) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

