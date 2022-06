21 Giugno 2022

Avviso manifestazione di interesse per l’individuazione di società E.s.co. interessate alla realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici e strutture di proprietà consortile, a costo zero per l’ente. Ente appaltante: Piceno Consind. Importo: n.d. Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

