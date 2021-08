31 Agosto 2021

Affidamento per l’esecuzione dei lavori relativi all’impianto di pubblica illuminazione nel Comune di San Lucido (CS) per l’annualità 2021: realizzazione di lavori di efficientamento pubblica illuminazione e riqualificazione urbana. Importo: 114.766 € Scadenza: 7/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

