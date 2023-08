9 Agosto 2023

Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori “piano nazionale di ripresa e resilienza, piccole opere m2c4 i2.2 – efficientamento pubblica illuminazione 2023 ex l.160/2019 (legge di bilancio 2020)”. Durata 90 giorni. Comune di Ponte Buggianese (PT). Importo: 78.681 € Scadenza: 16/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno […]

