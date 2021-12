1 Dicembre 2021

Avviso di preinformazione in merito all’appalto del servizio pubblico locale per la pubblica illuminazione, comprendente interventi di adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti dei Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno e Samarate (VA). Durata: anni 20. Importo: 12.000.000 € Scadenza: 10/1/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in […]

Potrebbe interessarti anche: