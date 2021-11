17 Novembre 2021

Project financing per l’affidamento in concessione degli interventi di efficientamento energetico e la gestione immobiliare integrata del Polo ospedaliero di San Paolo di Bari. Questa procedura fa riferimento al lotto n1 del bando. Ente appaltante: Asl di Bari Importo: 56.309.047 € Scadenza: 15/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto […]

Potrebbe interessarti anche: