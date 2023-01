17 Gennaio 2023

Avviso di avvio della procedura negoziata senza bando per i lavori di efficientamento e adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione con tecnologia smart primo stralcio. Comune di Villamaina (AV). Importo: 793.231 € Scadenza: n.d. Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: