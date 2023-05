2 Maggio 2023

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione illuminotecnica ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nel comune di Albosaggia (SO). Importo: 556.756 € Scadenza: 9/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri […]

