27 Maggio 2021

Manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura di affidamento dei lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel territorio comunale di San Demetrio nei Vestini (AQ). Importo: 79.045 € Scadenza: 1/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: