2 Settembre 2022

Avviso avvio procedura per l’affidamento dei lavori: PON Metro – Città Metropolitane 2014-2020 (React EU- FESR). Codice progetto ca6.1.3.c. – interventi di ammodernamento e efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica nei quartieri di Monte Urpinu, Bonaria e Genneruxi. Comune di Cagliari. Importo: n.d. Scadenza: 6/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

