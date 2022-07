28 Luglio 2022

Procedura negoziata per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di Viale Europa e Via B. Sassari ad Arzana (NU). Importo: 39.500 € Scadenza: 8/8/2022 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

