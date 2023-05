29 Maggio 2023

Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per il potenziamento ed efficientamento impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile installati negli edifici comunali. Comune di Abbasanta (OR). Importo: n.d. Scadenza: 7/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi

Potrebbe interessarti anche: