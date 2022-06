1 Giugno 2022

Avviso di manifestazione di interesse per proposte di iniziativa privata (partenariato pubblico privato) finalizzate all'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare di e.r.p. con il Superbonus 110% nel Comune di Taverna (CZ). Importo: n.d. Scadenza: 1/7/2022

