24 Maggio 2023

Procedura negoziata semplificata sotto-soglia per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientimento energetico dell’impianto di illuminazione della villetta comunale di Via Provinciale nella frazione di Linera, Santa Venerina (CT). Importo: 55.474 € Scadenza: 5/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: