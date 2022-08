30 Agosto 2022

Avviso indagine di mercato con contestuale confronto competitivo per lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica siti in: Via Roma, Via Vittorio Emanuele e Piazza Martiri della Libertà nel Comune di Salmour (CN). Ente appaltante: Comune di Genola (CN) Importo: 34.180 € Scadenza: 9/9/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per […]

