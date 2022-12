28 Dicembre 2022

Lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica in zona Ronco, varie vie a Cernusco sul Naviglio (MI). Importo: 352.381 € Scadenza: 10/1/2023 Bando – estratto (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

