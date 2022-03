14 Marzo 2022

Lettera di invito per l’affidamento, nelle forme dell’accordo quadro dei lavori di efficientamento energetico e consolidamento strutturale degli stabili correnti nel comune di Santa Marinella, loc. Santa Severa (RM) alla via Zara n. 1 e via della Stazione di S. Severa n. 22, di proprietà dell’ATER del comprensorio di Civitavecchia c/o a essa conferiti in […]

Potrebbe interessarti anche: