29 Ottobre 2021

Bando di gara per l’affidamento per lavori di efficientamento energetico della sede dell’ente parco in località Enfola a Portoferraio (LI). Ente appaltante: Regione Toscana. Importo: 354.701 € Scadenza: 23/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

