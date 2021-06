7 Giugno 2021

Avviso per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica comunale, anno 2021. Il contratto comprende opere da eseguirsi a misura e in economia. CPV: 45231400-9. Lavori generali di costruzione di linee elettriche nel Comune di Saint Christophe (AO). Importo: 39.999 € Scadenza: 21/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

