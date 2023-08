25 Agosto 2023

Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’esecuzione del progetto “intervento di riduzione dei consumi energetici attraverso l’efficientamento energetico della rete stradale di pubblica illuminazione”. Durata 70 giorni. Comune di Quarto (NA). Importo: 2.567.618 € Scadenza: 7/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di […]

Potrebbe interessarti anche: