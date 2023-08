1 Agosto 2023

Avviso di manifestazione di interesse per i lavori di efficientamento energetico con manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione. Durata 120 gg. Comune di Colognola ai Colli (VR). Importo: 183.675 € Scadenza: 7/8/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

