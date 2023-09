19 Settembre 2023

Avviso per lavori di adeguamento normativo e di efficientamento energetico della pubblica illuminazione a Moschiano (AV). Importo: 585.796 € Scadenza: 26/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

