4 Settembre 2023

Lavori per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione: sostituzione corpi di illuminazione pubblica con sistemi più efficienti quali apparecchi a tecnologia led. Anno 2023. Comune di Buggiano (PT). Importo: 90.881 € Scadenza: 15/9/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

