19 Ottobre 2023

Manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici interessati a formulare una proposta di partenariato pubblico privato, per l’affidamento in concessione dell’efficientamento energetico e dei servizi energetici termici, elettrici e di manutenzione del patrimonio comunale attraverso un contratto di prestazione energetica. Comune di Montegrotto Terme (PD). Importo: 600.000 € Scadenza: 15/12/2023 Bando (pdf) Bandi […]

