4 Novembre 2021

Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico e riduzione del disagio abitativo del lotto A.R.C.A. Capitanata n. 450, sito nel Comune di Lucera (FG) alla via Tiziano nn. 1 – 10. Ente appaltante: A.R.C.A. Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare. Importo: 4.166.932 € Scadenza: 15/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno […]

Potrebbe interessarti anche: