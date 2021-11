11 Novembre 2021

Efficientamento energetico dell’involucro edilizio, integrazione impiantistica, messa in sicurezza e adeguamento/integrazione impiantistico per la scuola media statale L. Pirandello – 1° lotto esecutivo, durata giorni 217. Comune di Marineo (PA). Importo: 606.590 € Scadenza: 29/11/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

