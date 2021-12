17 Dicembre 2021

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici a fungere da proponenti di proposte ad iniziativa privata di cui all’art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016 nella forma del PPP (partenariato pubblico privato) per l’efficientamento energetico in fabbricati di proprietà o gestiti da ALER Milano, con trasferimento dei benefici fiscali del […]

