7 Ottobre 2022

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'impianto indoor per l'atletica di Piazza Falcone e Borsellino sito nel comune di Sassuolo (MO). Ente appaltante: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Importo: 368.516 € Scadenza: 2/11/2022 Bando (link)

