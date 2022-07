21 Luglio 2022

Avviso pubblico esplorativo per manifestazioni di interesse acquisizione di preventivi finalizzati all’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione comunale di Frattaminore (NA). 5° step. Importo: 76.690 € Scadenza: 29/7/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

