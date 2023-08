28 Agosto 2023

Procedura negoziata per lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, per l’affidamento dei lavori previsti negli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione in vari comuni della provincia di Salerno. Durata 60 giorni. Ente appaltante: Celle di Bulgheria Ispani Roccagloriosa. Importo: 447.868 € Scadenza: 6/9/2023 Bando (zip) Bandi […]

