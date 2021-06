4 Giugno 2021

Avviso pubblico tramite procedura negoziata per lo svolgimento dei lavori di efficientamento energetico su impianto di pubblica illuminazione in Via Giordano e Via L. da Vinci. Comune di San Sebastiano Al Vesuvio (NA). Importo: 62.239 € Scadenza: 18/6/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

