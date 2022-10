4 Ottobre 2022

Progettazione definitiva e esecutiva, esecuzione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione, con l'ottimizzazione dei consumi energetici del comune di Piraino (ME). Importo: 1.658.476 € Scadenza: 26/10/2022

