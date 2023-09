11 Settembre 2023

Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di finanza di progetto per l'affidamento in concessione della riqualificazione impiantistica, finalizzata all'efficientamento energetico degli impianti tecnologici di proprietà del comune di Novara, riconducibili agli edifici pubblici e alla rete di pubblica illuminazione e semaforica. Importo: 5.450.000 € Scadenza: 20/11/2023

