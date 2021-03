15 Marzo 2021

Riqualificazione ed efficientamento energetico, adeguamento normativo, gestione e fornitura dei vettori energetici per gli impianti della pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Trebisacce (CS) mediante procedura di project financing. Importo: 4.005.000 € Scadenza: 14/4/2021 Bando (zip)

