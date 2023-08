31 Agosto 2023

Avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura di affidamento dei lavori afferenti agli interventi di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica comunali (11° lotto). Comune di Longobardi (CS). Importo: 42.300 € Scadenza: 5/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: