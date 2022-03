8 Marzo 2022

Manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare con procedura negoziata per l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di efficientamento e risparmio energetico degli immobili e dell’impiantistica comunale a Cecina (LI). Importo: n.d. Scadenza: 16/3/2022 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

