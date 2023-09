7 Settembre 2023

Avviso di avvio procedura senza bando finalizzata all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica per l’anno 2023. Il bando è diviso in due lotti lotto 1 139.900 € – Sedegliano(RC) e San Lorenzo (UD) lotto 2 da 35.200 € Sedegliano (RC) Importo (complessivo): 175.100 € Scadenza: n.d. Bando (zip) Bandi […]

