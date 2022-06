15 Giugno 2022

Bando di gara per l’affidamento dei lavori POR FESR 2014 – 2020, Asse IV, Azione 4.1.1, Linea di intervento 2. “Interventi di efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’A.R.E.A. e negli edifici pubblici di proprietà regionale” fabbricato A.R.E.A. sito nel Comune di Sassari, via Leoncavallo n.4, 42 alloggi. Ente appaltante: Regione Sardegna. Importo: n.d. […]

Potrebbe interessarti anche: