20 Gennaio 2023

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento dei lavori “POR 2014-2020, Asse IV, azione 4.1.1. – Interventi di efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale”, siti nel comune di Macomer (NU) in Via Oslo nn.2-4-6. Numero 30 Alloggi. Ente appaltante: Regione Sardegna. Importo: 975.000 € Scadenza: […]

