26 Ottobre 2022

Manifestazione di interesse per l’individuazione delle ditte da invitare alla successiva procedura negoziata volta all’affidamento dei lavori di efficientamento energetico in edifici ERP a Parma (via Taro nn. 15-17-19 e via Taro nn. 21-23-25). Ente appaltante: ACER, azienda casa Emilia Romagna della provincia di Parma Importo: 2.274.561 € Scadenza: 7/11/2022 Bando (zip) Bandi del […]

