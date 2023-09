4 Settembre 2023

Lavori di efficientamento energetico dell’I.I.S. M. Buonarroti di Serramanna (SU). Intervento finanziato dall’Unione Europea Next Generation UE. Ente appaltante: Provincia del Sud Sardegna. Importo: 941.789 € Scadenza: 12/9/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

