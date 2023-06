12 Giugno 2023

Trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento degli interventi di efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Maria Bambina. Realizzazione dell’impianto fotovoltaico, finanziato dall’Unione Europea. Comune di Agosta (RM). Importo: n.d. Scadenza: 21/6/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

