10 Maggio 2023

Lavori di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia situata nella contrada “Sorgenze” del Comune di Cusano Mutri (BN). Il bando è finanziato dall’Unione europea all’interno del piano “next generation eu”. Importo: 820.279 € Scadenza: 16/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

Potrebbe interessarti anche: