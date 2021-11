25 Novembre 2021

Procedura aperta per lavori di efficientamento energetico della scuola media G. Pavoncelli del Comune di Cerignola (FG). Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Importo: 1.491.357 € Scadenza: 13/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: