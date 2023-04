19 Aprile 2023

Interventi di efficientamento energetico della scuola materna elementare sita in località “Castromurro” nel Comune di Belvedere marittimo (CS). Importo: 500.000 € Scadenza: 25/4/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: Infoplus

Potrebbe interessarti anche: