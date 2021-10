29 Ottobre 2021

Affidamento di partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di efficientamento energetico di edifici del patrimonio, e/o gestito, di A.R.T.E. di Genova. Ente appaltante: A.R.T.E. Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova. Importo: 32.828.170 € Scadenza: 6/12/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

