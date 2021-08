30 Agosto 2021

Avviso per proposte di iniziativa privata (P.P.P.) per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio immobiliare di e.r.p., mediante c.d. superbonus 110%. La gara è suddivisa in 2 lotti: Lotto 1) Massa – Montignoso – Fivizzano (MS); Lotto 2) Carrara – Aulla (MS). Ente appaltante: Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Importo: n.d. Scadenza: […]

