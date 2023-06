20 Giugno 2023

Gara a procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di intervento di efficientamento energetico e messa in sicurezza dei serramenti esterni della scuola primaria G. Rodari. Comune di Maranello (MO). Ente appaltante: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Importo: 796.356 € Scadenza: 12/7/2023 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare di appalto in altri settori: […]

