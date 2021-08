31 Agosto 2021

Avviso di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, con pubblicazione in libera visione di tutti i documenti della procedura, per l’aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione pubblica di varie vie cittadine a Bormio (SO). Importo: 69.746 € Scadenza: 8/9/2021 Bando (zip) Bandi del giorno Archivio Bandi

