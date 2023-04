27 Aprile 2023

La Consip S.p.A. intende bandire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione, messa in sicurezza, efficientamento energetico e fornitura di energia elettrica per gli impianti di Illuminazione Pubblica (Servizio Luce) di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni. Ente appaltante: CONSIP S.p.A. a socio unico. Importo: n.d. Scadenza: 5/5/2023 Bando (pdf) Bandi del giorno Archivio Bandi Per gare […]

Potrebbe interessarti anche: